Piden más de 15 años a un sargento de la Guardia Civil por agredir y acosar a una subordinada: "Te voy a hundir la vida, puta"

Publicado hace 1 hora por Likaro a diariocordoba.com

Aquel día, ella acabó en Urgencias. No era la primera vez. Era diciembre de 2013 y, según relata, llevaría ya dos años sufriendo vejaciones por parte del mando. Apunta el escrito del fiscal que la víctima, la cual formaba parte de la oficina especializada en violencia de género en el Instituto Armado, sufrió «tocamientos, amenazas, actos de acoso laboral y sexual y accesos carnales no consentidos continuos, y tan numerosos que no ha podido determinarse exactamente su número».