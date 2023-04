Piden consentimiento a la familia del joven gallego para investigar un sangrado por la nariz tras los electroshocks

Publicado hace 1 hora por filemon314 a elcorreogallego.es

Los padres del joven arzuano que recibe electroshocks no entienden que "ahora pidan el consentimiento para realizar el TAC, pero no al juez, como hicieron con la terapia electroconvulsiva".Lo que ha soliviantado a la familia es que "ahora pidan el consentimiento a su madre para realizar el TAC, pero no al juez, como hicieron con la terapia electroconvulsiva, la TEC", declaran sus allegados.