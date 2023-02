Perro Sanche os quita un euro de la nómina desde enero

Publicado hace 1 hora por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Hola, soy Toñi la camarera, que ya he escrito otras veces en este foro. Cuando estábamos limpiando para abrir el bar, las compañeras me han contado que desde la nómina de enero nos van a poner un impuesto de un euro en la nómina. No me lo creía, pero hemos puesto la tele y en el programa de la Ana Rosa lo estaban explicando, que el impuesto nuevo se llama MEI o algo así. O sea, que el año pasado nos estuvimos peleando con Manolo para que nos pusiera por lo menos 1.000€ de nómina, aunque comprendemos que nos siga pagando (...)