El intento in extremis de los fiscales Anticorrupción Grinda y Rosa para revertir el desastre producido en Benidorm por el “olvido” de la prórroga para la Instrucción del mayor caso contra la mafia rusa en una década se ha estrellado contra la realidad. La Audiencia de Alicante les ha contestado con una sucinta providencia que no ha tenido lugar porque el auto de sobreseimiento de la jueza de Benidorm, Elena Zabalza, no admite recurso.