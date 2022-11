La periodista denunciada cuando cubría un desahucio relata el desprecio de los agentes: "Tú no eres nadie, yo soy policía"

Publicado hace 1 hora por Islu a publico.es

"En cuanto llego me piden la documentación y les doy el carnet de la televisión porque no encontraba el DNI, el agente me suelta entonces tú no eres nadie, yo soy policía, intento atravesar la calle para ver qué sucedía en el portal de la vivienda donde iba a tener lugar el desahucio y me lo impide de malas maneras, por lo que me veo en la obligación de decirle que yo no soy una manifestante, que estoy trabajando y que me ampara el artículo 20 de la Constitución", relata la reportera.