Publicado hace 1 hora por hombregrimaldi a ethic.es

La pereza, el descanso y la urgencia de no hacer nada son cuestiones que socialmente siempre se han abordado como errores marginales en nuestra forma de vida. Aquello que hacemos cuando no estamos produciendo, consumiendo o haciendo algo útil; o cuando pensamos que no somos creativos, no nos sentimos realizados o no estamos construyendo algo. Pero ¿y si fuera justamente durante esos momentos de descanso cuando más productivo es el ser humano? ¿Y si fuera la pereza la clave para la productividad?