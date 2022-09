Un pequeño asador reparte pollos a quien los necesite por una frase que lo cambió todo: "Me lo dijo entre lágrimas"

Publicado hace 1 hora por cuvier a cadenaser.com

Me dijo con lágrimas en los ojos que no tenía para comer. En ese momento le hice una tortilla y me cabreé tanto que saqué una mesa con unos pollos a la entrada", recuerda Patxi. Desde entonces, saca a diario 8 ó 10 pollos con un cartel que dice "si lo necesitas, cógelo". Se ha corrido la voz y "ahora siempre hay gente esperando en la acera" antes de que los saque: "Los cuatro primeros vuelan", apunta.