Pepu Hernández: «Pepe Sáez tenía 18 cargos, no era normal lo de la tarjeta de crédito de la federación, no se podía trabajar con él»

«No es que yo supiera algo [sobre la corrupción en la federación], pero intuyes cosas. Cuando te dicen «¡esto no es un negocio!»… Le salieron 18 cosas: lo de las tarjetas, esto y lo otro… Y con sus amigos… El entonces director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, me llamó a su despacho y charlamos, pero ¿por qué? Porque el director de Marca era un señor llamado Eduardo Inda. No era normal porque había de todo con la tarjeta de la federación. Tenía 18 cargos… ¿Qué quieres que te cuente? Yo no me alegro, pero no se podía trabajar con él».