perfil.com

"Si la cuarta parte de lo que pone lo instrumenta como dice, el pueblo argentino, conociéndolo, se va a armar de una bronca que termina en represión", pronosticó sobre Milei el ex mandatario del vecino país, quien agregó: "No lo deseo, ojalá me equivoque". "La república de Weimar sucumbió por un proceso de hiperinflación", sostuvo Mujica, quien siguió: "La desesperación del pueblo alemán, por lo que estaba pasando, la hizo volcar para el lado de Hitler. Y Alemania era la nación más preparada de Europa".