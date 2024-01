Los pellets, el dedo y la Luna

Publicado hace 19 minutos por nereira a noticiasdegipuzkoa.eus

Hemos pasado de decir Nunca máis con los compañeros y compañeras gallegas a decir Outra máis. ¿Estamos ante un nuevo Prestige? No, sin que esto signifique quitarle hierro al problema,que para eso ya está la Xunta. Las 26 toneladas de pellets derramadas desde el Toconao no son comparables con las 63.000 toneladas de crudo del Prestige.Pero, ojo, por una parte, tampoco son moco de pavo, y sin duda tendrán su incidencia en el medio marino, y, por otra, y sobre todo, dejan en evidencia que las autoridades no han aprendido nada de aquella catástrofe