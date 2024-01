Publicado hace 16 minutos por azathothruna a rawstory.com

Mientras The New York Times informaba el domingo de que más de 1.000 pastores negros estadounidenses se han sumado al llamamiento generalizado en favor de un alto el fuego en Gaza, la representante estadounidense Nancy Pelosi sugirió que la demanda era "el mensaje de Putin" y dijo que el FBI debería investigar a los grupos que se manifiestan en contra de las políticas proisraelíes de Biden. En la CNN, la ex presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata por California, dijo a Dana Bash que el "llamamiento al alto el fuego es el ...