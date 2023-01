El peligroso auge de los perros policía

Publicado hace 48 minutos por doctoragridulce a canamo.net

Cuando un perro policía te marca como portadora de drogas no reguladas, no solo da lugar a que el agente considere que existen indicios suficientes para registrarte, sino también a que tu privacidad e intimidad queden expuestas tanto a transeúntes como a las personas que, desafortunadamente, te acompañen en ese momento. El perro policía ha sido entrenado para identificar y señalar determinadas drogas, pero no discierne entre situaciones ni tampoco es consciente de las repercusiones y los perjuicios que genera su marcaje.