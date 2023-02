La peligrosa deriva autoritaria del Gobierno Díaz Ayuso

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a nuevatribuna.es

Resulta incomprensible que, viendo la razonabilidad de esas peticiones, el gobierno de la Comunidad de Madrid no haya puesto fin al conflicto pues es el responsable de garantizar que la asistencia sanitaria a los madrileños no se deteriore aún más de lo que ya lo está. Conviene recordar que a fecha de hoy hay un millón de madrileños sin médico asignado (de ellos 200.000 niños). ¿A qué puede deberse la obstinada persistencia del dúo Ayuso-Lasquetty en no poner fin a la huelga, sabiendo que se está dañando seriamente la prestación asistencial...