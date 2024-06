Publicado hace 1 hora por salteado3 a forococheselectricos.com

El mandamás de Stellantis ha sido claro: no producirán baterías en lugares donde no se vayan a comprar eléctricos, debido en parte a los elevados costes de transporte que suponen. Y ya sabemos que la situación en España no es la idónea acerca del vehículo eléctrico: el último Barómetro de ANFAC del primer trimestre del año apuntaba a que nuestro país sigue muy a la cola en el indicador global de electromovilidad.