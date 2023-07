Pedro Sánchez: "Mariano Rajoy fue el primero que me alertó de Vox cuando él era presidente"

Publicado hace 1 hora por jobar a cadenaser.com

"Cuando yo era líder de la oposición y Mariano Rajoy era presidente, hablando un poco de la política general y demás, él fue el primero que me habló de Vox, que me alertó de Vox. Me trasladó su preocupación. Yo me quedé muy sorprendido. Lo comenté con mis colaboradores después, porque me parecía raro que Rajoy hable de Vox cuando en ninguna encuesta salía. No tenía representación institucional, ya no digo parlamentaria. No había concejales de Vox y, en cambio, él ya tenía claro que era un riesgo".