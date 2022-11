Un pediatra español «trata» la bronquiolitis infantil con homeopatía y no está en la cárcel

Publicado hace 26 minutos por ccguy a lacienciaysusdemonios.com

Y nuestro «satisfecho» pediatra (cuyo sueldo pagan todos los murcianos, no lo olvidemos) entre otras muchas majaderías se dedica a vender los bondades de la homeopatía (esa soberana estupidez inventada por un analfabeto científico alemán de siglos pretéritos, que por no saber no sabía que los patógenos existían) en su blog y en su canal de Youtube. Y como ejemplo del peligro de este personaje intelectualmente medieval (aunque viva en el hipertecnológico siglo XXI) es el siguiente video en el que propone que para tratar la bronquiolitis (...)