PDVSA detiene envíos de petróleo por deuda a Europa

«Venezuela tiene petróleo no sólo para España, (sino) para Europa, lo único es que tienen que pagarlo y tienen que pagarlo al precio que es y, dadas las circunstancias, tienen que pagarlo por adelantado», precisó Cabello. Los envíos de petróleo venezolano, en particular los enviados a refinerías en España, han ayudado a Europa a reducir las compras de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania. Según los cronogramas de envío de PDVSA, no hay ventanas de carga asignadas a ENI o REPSOL para cargamentos con destino a Europa en agosto, a pesar de..