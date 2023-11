Publicado hace 1 hora por oghaio a huffingtonpost.es

"Uno de los coches de MSF fue disparado. No con fuego cruzado, fue disparado directamente y mataron a un familiar de uno de nuestros compañeros e hirieron gravemente a otro de ellos. Volvieron de nuevo a la clínica en la que estaban refugiados y al centro de salud de consultas externas donde estaban viviendo ellos, que después fue atacado, quemado, quemaron los coches de MSF, y estamos sufriendo porque no tenemos ningún contacto con ellos, no sabemos cómo están"