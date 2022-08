Los pasajeros que saltaron del tren que iba hacia el incendio de Bejís salieron por la cabina trasera del maquinista

Publicado hace 30 minutos por Tunguska08Chelyabinsk13 a elpais.com

La maquinista del tren amenazado por las llamas del incendio de Bejís (Castellón) ha ratificado ante la Guardia Civil que dio instrucciones a los pasajeros para que no abandonasen el convoy y que ella no abrió las puertas. De hecho, el registro jurídico o caja negra instalada en el ferrocarril de media distancia 18506, en ruta entre Valencia y Zaragoza, grabó el martes pasado que los portones de los vagones no se abrieron en ningún momento salvo cuando ya estaba de regreso para recoger heridos, según ha asegurado el Rafael González Escudero,,,