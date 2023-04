Qué pasa cuando faltas o llegas tarde al trabajo

Publicado hace 18 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

Existen 3 tipos de faltas de asistencia o puntualidad del empleado a su puesto de trabajo: las faltas injustificadas, los permisos retribuidos y las faltas justificadas que no son permiso retribuido. Pero muchos empresaurios y encargaos te dirán que todo lo que no es un permiso retribuido es una falta no justificada y sancionable, cosa que es falsa porque también existe el tercer tipo. En primer lugar tenemos las faltas no justificadas, que a nadie hace falta explicarle lo que son. Ojo, una cosa es que no estén (...)