José Antonio ha asegurado que no recordaba cuántas cuchilladas le asestó a su hijo (más de una veintena, según la fiscalía) y ha dicho que los hechos no hubieran ocurrido si su exmujer, Dolores, no le hubiera abandonado un año antes. Le cogí el cuello y le clavé el cuchillo”. “¿Y el niño, qué hacía?” “Estaba quieto”. Su frialdad y sus respuestas rápidas y muy concisas han sorprendido, especialmente al inicio del interrogatorio sobre un caso brutal que ha conmocionado a la sociedad valenciana.