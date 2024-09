Publicado hace 3 horas por Dragstat a eldiarioar.com

Es un dardo contra el feminismo, las tecnologías y las políticas de derechos sexuales y reproductivos. "Si tuviéramos seguridad y estabilidad económica, acceso a la vivienda propia, si la educación y salud pública no fuera tan deficiente y la educación y la salud privada no fueran tan caras, quizás no le tendríamos tanto miedo a tener hijos. Quizás la culpa no es del feminismo sino del capitalismo neoliberal”. En un país donde cada noche un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer, ¿esta no debería ser una buena noticia?.