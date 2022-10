Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a epe.es

Me parece alucinante que normalizáramos que todos los días nos llamaran putas. Nos lo tomábamos como algo normal, porque eran niños de 18 y 19 años de fiesta. Yo es verdad que no viví ningún tipo de acoso o machismo en singular en aquellos años, pero era algo habitual. Se daba por hecho que el que te estaba llamando puta podía ser tu amigo. Mis amigos desde luego no eran [...] Yo no les prestaba atención, pero ahora me parece increíble que lo normalizáramos. Por desgracia no tenía la consciencia que tengo ahora y la sociedad no es ya la misma”.