La paradoja legal del 'caso Juana Canal': ¿podrá ser condenado el autor del crimen tras 19 años?

Que las pesquisas policiales avancen, sin embargo, no va unido a que ese delito no haya prescrito en el momento en el que se juzgue al presunto homicida. Según el artículo 131.1 del Código Penal, el plazo de prescripción del delito de homicidio es de dos décadas. Habida cuenta del momento en el que se encuentran las actuaciones judiciales, el investigado no se sentaría en el banquillo hasta transcurridos varios meses, puede que incluso años.