José Luis Paradas Romero, árbitro durante varias temporadas en Primera División, no dudó en hablar sobre el sentir de los árbitros con respecto a uno de los cometidos de Negreira: los ascensos y los descensos. "Algunas veces nos parecían increíbles los ascensos y los descenso de algunos árbitros. No se ajustaban a los informes. El que nos decía quién ascendía y quién descendía era Enríquez Negreira. Cuando yo ascendí fue el que me lo dijo a mí", dijo el malagueño.