El Papa reclama a Ayuso y Almeida “poner en el centro a los vulnerables, por encima de las ideologías”

Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a eldiario.es

No ha sido una entrevista larga, apenas 35 minutos para los cuatro, pero Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han conseguido lo que pretendían: un encuentro con el Papa Francisco en vísperas de la campaña electoral. Acompañados por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González (que no, no se presenta a las elecciones), y flanqueados por el cardenal Carlos Osoro, la presidenta y el alcalde de Madrid agradecieron a Bergoglio la concesión del Año Jubilar de San Isidro.