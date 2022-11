El papa Francisco habló del “martirio” que sufre Ucrania: “Los más crueles son de Rusia... chechenos y buriatos”

Publicado hace 1 hora por n1kon3500 a infobae.com

“En general, los más crueles son quizás los que son de Rusia pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, etc”. Los buriatos son aquellos rusos que pertenecen a la región de Siberia y los que más han sido reclutado por el ejército ruso. “Ciertamente, quien invade es el Estado ruso. Esto está muy claro. A veces intento no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe bien a quién estoy condenando. No es necesario que ponga nombre y apellidos”, dijo el Papa al ser consultado por la publicación