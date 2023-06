Palo de Europa a los 'Conguitos': asegura que no es una marca exclusiva de Chocolates Lacasa porque no tiene "gran renombre"

Publicado hace 1 hora por blodhemn a 20minutos.es

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) desestimó este miércoles el recurso presentado por Chocolates Lacasa para impedir que otros puedan usar la marca 'Conguitos' de sus cacahuetes con chocolate, al considerar que el renombre de esos dulces no trasciende a productos como jabones o dentífricos. La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE no aceptó la solicitud de nulidad presentada por Chocolates Lacasa contra un particular de Elche llamado Mariano Esquitino. Este registró 'Conguitos' como marca para una amplia gama como jabones...