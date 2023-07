Palizas, amenazas, aislamiento… Los abusos a niños palestinos detenidos por Israe

Publicado hace 16 minutos por blodhemn a cadenaser.com

Israel detiene cada año a entre 500 y mil menores. Una investigación de Save The Children demuestra la violencia y abusos que sufren. Las detenciones se producen generalmente durante la noche (en un 65% de los casos), y la mitad de los menores fueron arrestados en sus casas. Durante el proceso de detención, más del 40% de los menores entrevistados sufrieron heridas que incluyen fracturas óseas y heridas de bala. Save The Children insiste en que los tribunales militares y la justicia militar no están preparados ni legitimados para juzgar a menor