Paises Bajos: El país que llamó al dinero sucio, y aparecieron el miedo, el secreto y la violencia

Publicado hace 50 minutos por paleociencia a elpais.com

Holanda, el país cuyos gobiernos suelen exigir, con gran dureza, seriedad económica a sus socios europeos, no ha sido capaz de ofrecer seguridad física a su viceprimera ministra y encargada de Finanzas, (...) tiene bajo protección a la mitad de sus diputados, igualmente amenazados, y ha obligado a su princesa heredera a abandonar su piso de estudiante y a no salir prácticamente de palacio, porque no está seguro de garantizar su seguridad frente a la poderosa red de crimen organizado.