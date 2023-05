Pagos a terceros: así te cobra tu operadora por algo que ni recuerdas haber comprado

Publicado hace 38 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a elconfidencial.com

Normalmente los afectados han detectado (cuando han logrado hacerlo) que estos servicios aparecen en una ventana emergente o 'pop up' mientras navegan por internet desde el móvil. Al hacer clic por accidente, la empresa logra que la compra la realice la operadora en nombre de su cliente. Eso sí, no hay ninguna alerta y el usuario no descubre que ha comprado algo hasta que le llega la factura a final de mes. Asociaciones de consumidores denuncian un "fraude" que se resiste a desaparecer: servicios que contratas sin darte cuenta al hacer clic...