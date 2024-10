Publicado hace 57 minutos por candonga1 a 20minutos.es

"Recaudo dinero para nuestras fuerzas, pero no quiero matar a gente ni quiero morir", dice. Roman, un empresario de 33 años de Lviv, dice que paga 1.000 dólares al mes para recibir una exención. "El 80% de mis amigos que fueron a luchar han muerto y no quiero unirme a ellos. A estas alturas todos sabemos lo que ocurre", dice. "Tengo suerte de tener dinero y mi propio negocio, así que no necesito viajar en transporte público ni estar en lugares donde operan las bandas de movilización. No voy a restaurantes ni a bodas", añade.