"En 1978 en el New England Journal of Medicine, el psiquiatra del Hospital General de Massachusetts James E. Groves clasificó a los pacientes "que la mayoría de los médicos temen": "Los dependientes que se aferran" pasan de las peticiones normales de consuelo a "gritos repetidos, perversos y encarcelados que piden explicaciones, afecto, analgésicos, sedantes y todas las formas de atención imaginables". Pueden tener trastornos graves, incluso potencialmente mortales, o no tener ninguna enfermedad discernible. "