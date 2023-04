Pacientes del CHUS amenazan con llevar al SERGAS ante la Justicia si no publica todos los datos de las listas de espera

Publicado hace 55 minutos por filemon314 a galiciapress.es

La publicación de las cifras sobre las listas de espera en la sanidad gallega ha despertado el malestar de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, que pide más transparencia al SERGAS. El colectivo entiende que se dan las circustancias para interponer un recurso contencioso-administrativo por "vulneración de derechos fundamentales" si el SERGAS no revela las listas de espera quirúrgicas, estructurales y no estructurales.