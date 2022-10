Pablo Iglesias será declarado “persona non grata” en Madrid

Publicado hace 1 hora por robustiano a larazon.es

Son los puntos 32 y 34 en el orden del día del Pleno que el Ayuntamiento de Madrid celebrará el próximo martes. Y, salvo giro de guión de última hora, saldrán adelante. Eso significará que el consistorio de la capital y primera ciudad del país reprobará y declarará persona “non grata” a Pablo Iglesias. El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno recibirá este “título” de manos de la ciudad en la que nació, aunque no es en la que resida actualmente.