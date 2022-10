Pablo Iglesias #120 persona non grata

Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a publico.es

"Decía el general de la Guardia Civil Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No les serviría de nada; Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera en Arralde con Arnaldo Otegi". Por decir esto en La Base, a propuesta de VOX, de Ciudadanos y del PP, mañana seré declarado persona 'non grata' en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.