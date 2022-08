Publicado hace 1 hora por MetalAgm a rafabasa.com

Ozzy Osbourne : “Allí todo es absolutamente ridículo. Estoy cansado de gente matándose todos los días. Solo dios sabe cuanta gente ha muerto en tiroteos escolares. Y también hubo un tiroteo en ese concierto en Las Vegas. Es una locura. Además no quiero morir en América, no quiero que me entierren en el puto Forest Lawn. Soy inglés, quiero volver. No obstante, si mi mujer dice que tenemos que irnos a vivir a Tombuctú, iré. Pero no, es el momento de volver a casa"