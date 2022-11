Otegi presume de que Sánchez depende de «quienes nos queremos marchar del Estado»

Publicado hace 44 minutos por me_joneo_pensando_en_ti a elcorreo.com

Arnaldo Otegi, no sólo ha querido hoy poner en valor el trabajo de su grupo, sino advertir de que ellos poseen el mango de la sartén. «Se da la gran paradoja de que no hay Gobierno de progreso en el Estado Español si los que nos queremos marchar no lo sostenemos. Y ello nos ofrece negociar a favor de la gente: pensiones, transferencias, alquiler, escudo social, impuestos especiales...». Además, ha advertido de que «los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal». «Se parará una vez, pero no se va a parar siempre», ha afirmado.