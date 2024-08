Os la pelan las víctimas

Publicado hace 47 minutos por Delay a blogs.publico.es

Un niño ha sido brutalmente asesinado en Mocejón y no habéis tardado ni diez horas en salir cuales buitres bebecharcos a criminalizar a todo un colectivo de personas; un niño ha recibido más de once brutales puñaladas en el pecho y os ha faltado tiempo para usar su muerte, sin que siquiera estén sus padres con el corazón roto por no haber podido todavía ni asimilarlo, para sacarle el rédito político más sarnoso, inhumano, rastrero y patético posible.