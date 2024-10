Publicado hace 3 horas por txepel a europapress.es

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que no le cuadra que el PP cometiera 'un error de bulto' con la ley que conmuta las penas de presos de ETA. "Lo sabíamos todos", ha afirmado, para considerar que los populares votaron a favor en el Congreso conscientemente, pero no midieron "la escandalera" que se iba a montar. “El Partido Popular lo sabía, sus juristas serán lo que sean, pero tontos no son"