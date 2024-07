La orientación sexual no se elige

Publicado hace 1 hora por Amonamantangorri a elcomun.es

Asistimos, atónitamente, a un extraño contexto por el cual nos topamos a gente del colectivo que afirma que “la orientación sexual no es real”, “la homosexualidad y la bisexualidad son una construcción social” y, para más inri, “la orientación es una fase y se puede deconstruir”. Desde luego, este discurso no me parece en nada diferente a otro que viene dado por grupos reaccionarios (fascistas, de derecha, religiosos, etc), que tratan de vendernos la idea de que “la homosexualidad es tan solo un invento (o una enfermedad)...