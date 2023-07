El Orgullo y los hombres blandengues - Guillermo Zapata

Publicado hace 49 minutos por Jesusor a blogs.publico.es

Estoy llorando. Esto no es raro. Lloro a menudo. Normalmente de emoción, algunas veces de tristeza. A veces no es llorar, llorar, es lagrimear un poquillo. Mi novia se ríe de mí porque cada vez que estamos viendo una película empiezo a moquear y no paro. No me gustan las peleas, se me dan mal. No es que no me enfade. A veces me enfado. A veces me enfado mucho. Pero jamás me he pegado con nadie en un sentido físico (una vez empujé a un tipo). Ni siquiera llevo bien las discusiones...