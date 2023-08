Ordenan abrir el tramo del camino de ronda en Lloret de Mar cortado 8 años por un multimillonario [CAT]

Publicado hace 37 minutos por senfet a ccma.cat

Fin al litigio de Can Juncadella: el TSJC hace abrir al público el tramo entre cala Morisca y cala Canyelles que un expresidente de Kazajistán había cortado para uso particular. | Dentro del tramo cortado para uso particular del expresidente de Kazajistán, el multimillonario Nursultan Nazarbayev, había una finca de lujo. Can Juncadella fue construida en el espacio protegido del macizo de Cadiretes y no dejaba pasar a los excursionistas , que se habían enfrentado más de una vez con la seguridad privada de la finca.