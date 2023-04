Orbán responde a la Administración Biden y afirma que seguirá anteponiendo los intereses de Hungría

Publicado hace 1 hora por Guanarteme a gaceta.es

Inmune a la presión norteamericana, Orbán ha declarado que no se puede obligar a su país a unirse a la guerra del lado de Ucrania. «Estados Unidos no ha renunciado a su plan de empujar a todos, incluida Hungría, en una alianza bélica», ha asegurado Orbán en rueda de prensa. «He dejado claro varias veces, y la diplomacia húngara también lo ha expresado, que la voluntad del pueblo húngaro es clara y nuestro conocimiento de la historia es bastante sólido, por lo que no permitiremos esto. No permitiremos que nos metan en una guerra»