[OPINIÓN] Antonio Maestre: "Feijóo será líder mientras sea sumiso"

Jorge Bustos, columnista y responsable editorial de El Mundo, se levantó azorado, vociferando, echando el cuerpo sobre la balaustrada y gritando a Feijóo: “No le contestes, no le contestes”. Feijóo no contestó a Óscar Puente. Aunque no hay pruebas para establecer causalidad aunque existiera correlación, lo que sí se puede hacer es usar la anécdota como ejemplo del mayor problema al que se enfrenta Feijóo.