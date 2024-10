Publicado hace 2 horas por Hombre_de_Estado a 20minutos.es

La ONU informó hoy de que el Programa Mundial de Alimentos (WFP) no pudo llevar comida a Gaza desde el 1 de octubre, hace ya 11 días, y líneas vitales de ayuda al norte de Gaza se cortaron. "El WFP llevó sus últimas reservas de alimentos en el norte de Gaza, pero sólo alcanzan para 2 semanas". Muchas cocinas, puntos de distribución y panaderías cerraron. La situación también es límite en el sur de Gaza: no se distribuyen alimentos y panaderías sufren daños, escasez de trigo y combustible. Si no se reanuda, un millón se veran privados de comida.