Ons Jabeur rompió a llorar en la entrevista a pie de pista tras vencer a la checa Marketa Vondrousova por 6-4 y 6-3 en las WTA Finals de Cancún. Al preguntarle si estaba feliz por el triunfo, explicó lo mal que lo estaba pasando últimamente: "Me gustaría, pero es muy duro ver niños, bebés muriendo cada día. Es desgarrador. Así que he decidido donar parte del dinero de mi premio para ayudar a los palestinos. Se supone que esto es sobre tenis pero es muy frustrante ver esos videos todos los días. No es un mensaje político, solo es humanidad"