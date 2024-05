La OMS valida la cifra de 35.000 muertos en Gaza

Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a dw.com

La OMS asegura que los muertos en Gaza son más de 35.000, pese a cuestionamientos de Israel, y unas 25.000 fueron completamente identificadas y el resto está en proceso de serlo. El Ministerio de Salud de Gaza, donde gobierna Hamás, actualizó la semana pasada su desglose. El Ministerio de Exteriores de Israel acusó ayer a Hamás de manipular cifras, que "no son exactas y no reflejan la realidad". OMS asegura que no tiene "nada que corregir" y cifras palestinas "generalmente precisas" en el pasado , y que el 60% eran mujeres y niños,