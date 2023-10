Publicado hace 1 día por MirandesOnline a lasexta.com

Macarena Olona asegura en su nuevo libro que Vox habría desviado 11 millones de euros de dinero público. Una grave acusación contra el que fuera su partido que, según asegura la exdiputada, de momento no le ha costado ninguna demanda judicial: "A la fecha desde luego a mí no me consta", afirma en Más Vale Tarde. Olona, en cualquier caso, mantiene su acusación y reta a su antigua formación: "Solamente hay dos caminos posibles ante mis afirmaciones: o que me lleven a los tribunales si estoy mintiendo o que si estoy diciendo la verdad saquen los