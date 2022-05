Publicado hace 32 minutos por Demyan a diario16.com

Me pregunto si Estados Unidos está preparando el escenario para una explosión nuclear de bajo rendimiento. He estado siguiendo la situación de Ucrania desde 2014 con Robert Parry a la cabeza como profesor. He seguido los incendios en Odessa, la persecución sin derechos legales y asesinatos de periodistas, alcaldes, políticos y ciudadanos. He seguido la prohibición del principal partido de la oposición, que tenía mejores encuestas que el gobierno de Zelenskiy.